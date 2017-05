Oggi (a Santa Croce sull’Arno) ProssimaPelle. UNPAC: “Laboratorio di idee per confrontarsi sulle problematiche di filiera”

Al Museo della Conceria di Santa Croce sull’Arno va in scena oggi la seconda edizione di ProssimaPelle, manifestazione realizzata da UNPAC – Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari – “per fare sinergia all’interno della filiera della concia”. L’evento, aperto fino alle 22.00, prevede un allestimento espositivo di aziende chimiche associate UNPAC e alcuni momenti di riflessione e confronto tecnico, in risposta alle sempre maggiori esigenze emergenti dai capitolati richiesti dal mercato del prodotto finito. “Da quando è nata UNPAC ci siamo fatti promotori di un discorso di filiera. Una necessità che è stata ribadita nel dibattito di questa mattina dove si sono confrontati conciatori, imprenditori della chimica conciaria, associazioni e illustri rappresentanti del mondo della moda e del lusso”, ha dichiarato il presidente Edgardo Stefani. “La strada che stiamo indicando è un percorso di collimazione, nel senso di andare tutti nella stessa direzione. Non possiamo avere mille capitolati e metodi di analisi sempre diversi. Per istituire nuovi regolamenti univoci servono le risorse”, aggiunge Stefani. “ProssimaPelle non vuole essere solo un evento espositivo, ma un confronto sulle problematiche del settore, in primis capitolati e REACh. Questo è un laboratorio di idee”, ha detto Marco Frediani, vicepresidente UNPAC.