Silvateam: sicurezza e 230.000 euro di incentivi. I chimici piemontesi chiudono il 2016 con “zero infortuni” e premiano i dipendenti

Sicurezza e premio di risultato. Sono almeno due i motivi per cui i dipendenti del gruppo Silvateam di San Michele Mondovì (Cuneo) hanno motivo di rallegrarsi. Le tre aziende che fanno capo al gruppo, Ledoga, Silvachimica e CRCF (Centro Ricerche per la Chimica Fine), hanno infatti chiuso il 2016 senza un solo infortunio. Notizia molto positiva a cui si aggiunge un secondo annuncio. Per il 2017 il gruppo ha stanziato premi ai collaboratori per un importo pari a 234.800 euro. In provincia di Cuneo sono 183 i dipendenti impiegati dal gruppo, che a livello mondiale dà lavoro a circa 900 persone. “Il conseguimento del risultato è frutto di un lungo e impegnativo lavoro da parte di tutto il personale” ha commentato il presidente e amministratore delegato di Ledoga, Andrea Battaglia, riferendosi alla sicurezza registrata in azienda. Il risultato però, secondo Battaglia, “non deve allentare l’attenzione, ma deve essere uno stimolo per aumentare la partecipazione attiva nei momenti formativi, individuare e segnalare preventivamente pericoli e ridurre i rischi residui”.