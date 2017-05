UNIC assume la guida del Sottogruppo Pelle di ZDHC, il progetto internazionale contro l’uso delle sostanze chimiche pericolose

Entrato lo scorso autunno nel novero delle 50 e più aziende ed organizzazioni della filiera della moda che aderiscono al progetto, UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) ha assunto la guida del sottogruppo di lavoro dedicato alla pelle. ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) è il progetto internazionale che propone di abbattere, fino a eliminare, l’impiego delle sostanze chimiche ritenute pericolose dall’industria tessile e della calzatura. Per raggiungere l’obiettivo, per il quale si è dato il primo gennaio 2020 come deadline, c’è in programma la definizione di un sistema di gestione chimica (magari da far diventare norma ISO, ma questo non è detto) che sia valido per tutti gli attori del fashion system. Per la sua applicazione nei singoli settori, poi, saranno varate delle Linee Guida.