Cina, consumatori ammaliati e delusi: gli sconti online di Lane Crawford (anche -90%) sono un errore del sistema informatico

Il tanto osannato mondo dell’e-commerce può riservare brutte sorprese; anche in Cina, dove sempre più persone acquistano online. Stando a quanto rivela il sito cinese di news People’s Daily, negli ultimi giorni centinaia di persone che avevano effettuato acquisti di articoli del brand Lane Crawford via web (specialmente articoli di lusso come borse e accessori) si sono lamentati con il brand stesso, accusato di aver cancellato centinaia di ordini (con pagamenti già effettuati online). Gli acquisti riguardano prodotti scontati sino al 90% rispetto al prezzo praticato solitamente sul web. Il brand, che ha bloccato gli ordini dei prodotti in questione, si è scusato sostenendo che c’è stato un errore informatico nella indicazione dei prezzi sulle pagine web, per cui il sito è tuttora bloccato per correggere gli errori. Tuttavia, il brand stesso ha fatto sapere che ciascun acquirente verrà rimborsato completamente, ed inoltre riceverà una card che permetterà di accedere a sconti ed iniziative speciali. Alcuni clienti del sito, intervistati dal People’s Daily online, hanno dichiarato che Lane Crawford non avrebbe avuto in nessun caso il diritto di cancellare gli ordini senza avvisare in precedenza gli interessati; del caso si sta occupando un’organizzazione per la tutela dei consumatori con sede a Shanghai. (ap)