Per i cinesi di Belle International crollo senza fine e paradosso: l’abbigliamento va (molto) meglio della scarpa

Sono noti per essere tra i maggiori produttori al mondo di calzatura, sportiva (tra i committenti hanno Nike e Adidas) e non. Ma rischiano di dover accettare il paradosso che, oggi e in futuro, a dare maggiori soddisfazione è e sarà l’abbigliamento. I cinesi di Belle International incassano l’ennesimo crollo di fatturato: -13,4% tra settembre e novembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Peggio del trimestre precedente, quando il calo fu pari al -10%. Se la calzatura perde vertiginosamente quota da mesi, non così è la realtà dell’abbigliamento, che cresce del 4,6%.