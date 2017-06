Un player cinese sfida JBS e Tyson Foods: “Pronti a entrare tra i grandi dell’industria della carne bovina”

È pronta una campagna di acquisizioni in Europa e Stati Uniti per estendere il range delle operazioni alle carni avicole e, soprattutto, bovine. La cinese WH Group, proprietaria dal 2013 della statunitense Smithfield Food Inc e fin qui leader della produzione di carne suina, lancia il guanto di sfida ai colossi Tyson Foods e JBS (in queste settimane in difficoltà per lo scandalo Lava Jato) e si propone di diventare uno dei grandi del mercato mondiale dei prodotti animali. “Il fatto che siamo leader delle suine non ci preclude la possibilità di diversificare in altri settori – commenta con Reuters il ceo di Smithfield Food, Ken Sullivan –. L’opportunità è diventata particolarmente interessante dopo la riapertura, sancita lo scorso mese, dell’interscambio commerciale di carni bovine tra USA e Cina”. Il gruppo non ha comunica il cronoprogramma del proprio piano di acquisizioni. Secondo Reuters, però, vanterebbe un tesoretto di circa 3 miliardi di dollari di liquidità di varia natura da investire.