Neiman Marcus si toglie dal mercato: Hudson’s Bay rimane (ancora) a bocca asciutta

Un altro stop ai piani d’espansione negli Stati Uniti per Hudson’s Bay. È noto che il gruppo canadese fosse in trattative per rilevare Neiman Marcus. Hudson’s Bay ha fondi da investire e il retailer, gravato da 6 milioni di dollari di debiti e in una posizione sul mercato non più ottimale, cercava respiro con nuovi investitori. Sembrava l’unione perfetta. Peccato che Neiman Marcus abbia cambiato idea. Lo ha annunciato il ceo, Karen Katz, alla stampa: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma confidiamo nelle nostre strategie per migliorare efficienza e costi”. Tradotto: ce la faremo da soli, diversificando sull’online. Per Hudson’s Bay, che negli States già possiede Saks Fifth Avenue, una nuova delusione, dopo il fallimento della trattativa per Macy’s.