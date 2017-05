San Miniato: festa per i 40 anni del Suolificio GFG. Il segreto della longevità? “Differenziare e puntare sul mercato del lusso”

40 anni, andando oltre la crisi, crescendo, inserendosi nel solco di quelle aziende capaci di rendersi solide grazie (anche) al ricambio generazionale. Siamo a San Miniato Basso, nel distretto calzaturiero pisano, dove il Suolificio GFG ha celebrato i suoi primi 40 anni di attività. La storia dell’azienda è lunga e travagliata: i soci fondatori Dario Giusti, Domenico Guarino e Bruno Ferri partirono nel 1977 da un garage dedicandosi in particolare all’applicazione di tacchi. Nel corso degli anni il lavoro è cresciuto facendo diventare la società una vera e propria realtà industriale. GFG ha saputo superare la crisi che l’ha colpita nel 2007 diversificando le lavorazioni per guadagnarsi nuovi clienti e assumere nuovo personale. “Siamo riusciti a essere versatili, seguendo le richieste del mercato – racconta Francesco Giusti, figlio di uno dei fondatori -. Prima lavoravamo per una fascia di mercato economica, poi siamo passati al lusso, perché quel tipo di produzione è passata tutta in Cina. Adesso i nostri clienti sono esclusivamente griffe e fortunatamente il lavoro c’è”. Nel 2015 il trasferimento da Granaiolo alla zona industriale di San Miniato Basso, coincidente con l’avvio di una nuova linea produttiva. È l’ulteriore svolta: l’applicazione dei componenti della suola. Il personale passa 10 a 20 dipendenti, per arrivare ai 46 attuali. “Il nostro successo è il successo di tutta la squadra”, conclude Giusti.