Arzignano: la statua di Alberto Tadiello in memoria di Arciso Mastrotto sarà inaugurata il 10 giugno

Il monumento in memoria di Arciso Mastrotto sarà inaugurato il prossimo 10 giugno. L’opera, realizzata dall’artista Alberto Tadiello in ricordo dell’uomo e dell’imprenditore vicentino, sarà collocata ad Arzignano (Vicenza), al centro della rotatoria all’incrocio fra via Kennedy, via Arciso Mastrotto e via dei Mille. Il monumento in marmo, tridimensionale e alto oltre due metri, riproduce in scala l’impressione lasciata da una mano nell’atto di lavorare e ha vinto il concorso “Arciso Mastrotto, memoria e futuro” voluto dai figli Santo, Bruno, Angelo, Rino, Mario e Nella. Al concorso, conclusosi nel maggio dell’anno scorso, hanno aderito 14 artisti emergenti del panorama nazionale e internazionale. L’opera di Tadiello è risultata la migliore nell’esprimere i valori di fede, semplicità, coraggio, intuito, forza e appartenenza al territorio che hanno contraddistinto la vita dell’imprenditore ma anche l’attività delle aziende di Arzignano. (art)