Bene la calzatura, meglio la pelletteria, soffre l’abbigliamento: il I trimestre 2017 delle destinazioni d’uso

È il magic moment della pelletteria. L’indice del fatturato di quella italiana nel primo trimestre del 2017 cresce in doppia cifra rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il settore vola anche a livello europeo (+9%), con alcune filiere nazionali che deludono (Francia, -1%) e altre che corrono in double digit (Spagna e Regno Unito). A proposito di Londra, nel primo trimestre dell’anno è invece in fase cedente la calzatura (-8%). Il fatturato della scarpa, in ogni caso, è stabile in Italia e in crescita nella Comunità Europea (+2%), con la Germania (+10%) e Brasile (+14%) che ottengono i risultati più significativi sullo scenario internazionale. Sono gli andamenti dei settori di destinazioni così come risultano dai dati congiunturali elaborato dal Servizio Economico di Lineapelle (clicca qui per consultare il report). Contiene le perdite la filiera dell’abbigliamento italiano (-2%), mentre soffrono ci comparti di Spagna (-27%), Germania (-14%) e Francia (-8%). Gli unici tassi di crescita si registrano in Romania e Vietnam.