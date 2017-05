Conceria e cultura: a San Miniato, La Patrie finanzia le attività nei Musei Civici

La conceria La Patrie di Ponte a Egola ha finanziato un progetto di promozione dei Musei Civici di San Miniato. Un ciclo di laboratori didattici per bambini, visite guidate in notturna, trekking urbano, conferenze a tema, notti dell’archeologia e molto altro ancora. Una serie di iniziative, organizzate in collaborazione con la Cooperativa La Pietra D’Angolo, che si aggiungono alla programmazione culturale dei Musei Sanminiatesi per il 2017. L’Amministrazione Comunale ha ringraziato il titolare della conceria, Leonardo Traversi, per aver “capito e accolto le nostre richieste, dandoci la possibilità di far crescere il potenziale di San Miniato”. L’augurio degli amministratori è che “questa sia la prima collaborazione di una lunga serie con un’azienda del territorio pronta a sostenere la cultura e l’arte della Città, perché questo tipo di sinergie sono essenziali”. “Ci piace poter restituire qualcosa al territorio che ci ospita”, ha commentato Traversi. Nella foto (da sinistra): l’assessore alla cultura Chiara Rossi, Leonardo Traversi, il sindaco Vittorio Gabbanini, l’assessore al turismo Giacomo Gozzini e la direttrice della Cooperativa, Monica Matteoli.