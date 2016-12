Conceria Montebello: 1,5 milioni di euro per fotovoltaico e cogenerazione. Dalle Mese: “In futuro nuovi investimenti green”

Un investimento da 1,5 milioni di euro per essere sempre più green. A sostenere la spesa è stata la conceria Montebello, che nella sua sede di Montebello Vicentino (Vicenza), si è dotata di un nuovo impianto fotovoltaico da 521.000 kilowattora l’anno e di un impianto di cogenerazione da 2,35 milioni di kilowatt termici e 1,970 milioni di kilowatt elettrici l’anno. Le due nuove installazioni consentiranno all’azienda un risparmio energetico pari al 30%, con un beneficio economico che secondo le stime permetterà di risparmiare 470.000 euro l’anno. “Risparmiata” anche l’emissione in atmosfera di 380 tonnellate di anidride carbonica. Il presidente Franco Dalle Mese spiega che “questa operazione rientra in un più ampio piano di investimenti che pone la nostra azienda ai vertici nel settore per attenzione all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi” e annuncia futuri nuovi investimenti in questa direzione. “La nostra azienda opera in un settore, quello dell’abbigliamento di alta gamma, pelletteria, calzature e interior design, estremamente esigente e che considera questi valori come fondamentali – prosegue Dalle Mese -. Voglio infine sottolineare la portata innovativa di questo intervento realizzato con la fattiva collaborazione di UniCredit e Officinae Verdi”.