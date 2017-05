Concia 4.0: BCN investe

La conceria toscana, entro il 2020, rivoluziona il reparto bottali, l’alimentazione dei prodotti chimici e spinge sull’integrazione “di tutti i dati provenienti dalle macchine in un’unica piattaforma gestionale”. Novità anche in rifinizione.

