Cuoio di Toscana raddoppia: nuovo film con Caterina Murino. C’è anche lo chef Simone Rugiati

Ieri, a Firenze, c’è stato il primo ciak del nuovo cortometraggio promosso dal Consorzio Cuoio di Toscana. Sul set torna l’attrice Caterina Murino, questa volta affiancata dal musicista Francesco Tristano e dallo chef Simone Rugiati. La nuova storia è dedicata alle maestranze del “made in Italy”, tra artigianato, moda e design, e vede la protagonista muoversi dal negozio di calzature su misura dove lavora l’artigiano della scarpa, al barbiere retró, all’eccellenza in cucina. Nel cast, oltre all’interprete cagliaritana, lo chef Rugiati, conduttore di programmi tv come “Cuochi e Fiamme!” su La7, “Io, Simone e il loft” su Gambero Rosso Channel e il pianista e dj del Lussemburgo Francesco Tristano, anche i maestri della scarpa Mario Bemer e Mattia Capezzani, i danzatori della compagnia fiorentina Opus Ballet, fino al presidente di Assomoda Giulio Di Sabato. Al centro della trama sarà la manifattura, l’artigianalità e l’importanza del ritorno a uno stile di vita lento, che affonda le radici nella tradizione. Il cortometraggio, da una idea di Michele Pecchioli (Aria Adv), per la regia del collettivo TOGUYS, al secolo Alessandro De Leo & Alex Avella, ancora dal titolo provvisorio, è realizzato a un anno di distanza da “Niente per caso”, presentato allo scorso Festival di Venezia.