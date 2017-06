Curare le ustioni con la pelle di un pesce: in Brasile sperimentano (con successo) quella del tilapia

Arriva dal Brasile e si chiama tilapia. La sua pelle cura le ustioni più gravi. Ricercatori dell’Università Federale di Cearà hanno scoperto che la pelle di questo pesce ha delle caratteristiche adatte per favorire la guarigione delle ustioni: umidità, collagene e resistenza alle malattie. In caso di ustioni, solitamente gli ospedali brasiliani utilizzano la pelle di maiale congelata. La procedura è però complicata sia per la reperibilità delle pelli e sia per il costo. Così, al posto della classica e dolorosa garza, in Brasile stanno sperimentando la pelle del pesce tilapia, che, conciata, viene già impiegata in arredamento, oggettistica e pelletteria. Ora ha trovato un altro utilizzo. E pare funzioni egregiamente. (mv)