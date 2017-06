Impegno per la tracciabilità e lotta ai falsari: in Spagna assemblea e consiglio direttivo di Cotance

I saluti al nuovo Paese membro, l’Ungheria. Il Bilancio del 2016 e il punto sulle attività, presenti e future, sostenute dall’associazione. Il 9 giugno a Igualada (Spagna) si sono svolte l’assemblea generale e il consiglio direttivo di Cotance, la federazione europea delle associazioni nazionali della concia. Tra i temi di dibattito la questione dell’etichettatura di autenticità della pelle nell’Unione Europea: Cotance, che sul tema ha presentato al DG Grow comunitario un documento e tenuto un’audizione su falsi e contraffazione del Comitato economico e sociale europeo, ha approvato una dichiarazione. La federazione, allo stesso tempo, ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il sedicente Wine Leather, tessuto ricavato dagli scarti di produzione del vino che si spaccia per “pelle”. Assemblea e consiglio di Cotance si tengono nello stesso scenario dove si è svolto il capitolo conclusivo del progetto Leather is my Job.