Ispirare i designer e correre con i tempi rapidi della moda: Gruppo Mastrotto inaugura un Leather Fashion Hub anche a Milano

Dopo Londra, Milano. Il Gruppo Mastrotto, azienda conciaria di Arzignano (Vicenza), ha inaugurato il 27 aprile il Leather Fashion Hub nel capoluogo lombardo. Lo showroom apre con due obiettivi. Innanzitutto fornire un punto di contatto in più ai designer delle imprese della moda milanesi, che qui hanno l’opportunità di conoscere e apprezzare i pellami in un ampio assortimento di colori e finiture, per approfondire il proprio lavoro e trarre ispirazione. Ancor di più, il Leather Fashion Hub traduce in pratica la volontà del Gruppo Mastrotto di coadiuvare il sistema del fashion nelle sue nuove esigenze di logistica e tempi, incalzati da trend come il ready to buy. “Siamo da sempre un’azienda che opera nella moda con una forte propensione all’innovazione e che ha sempre cercato di anticipare le tendenze del mercato – commenta la presidente del gruppo, Chiara Mastrotto, in una nota –. Abbiamo scelto di rispondere ad un’esigenza concreta: supportare efficacemente tutta la supply chain in particolare nei settori della pelletteria, della calzatura e degli accessori, portando le proprie soluzioni in una delle più importanti capitali mondiali dello stile”. Per la location dello shoowroom, inaugurato in collaborazione con Gdue di Graziano Cattini, l’azienda veneta ha optato per via Privata Metauro 184, nei pressi della zona Tortona (centrale durante la Design Fashion Week) e del Museo delle Culture Mudec. Scelta simile a quella di Londra, dove Gruppo Mastrotto lo scorso settembre ha inaugurato il primo Leather Fashion Hub nei pressi del distretto del design di Shoreditch.