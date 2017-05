Da Kickstarter i fondi per la prima collezione di pelletteria: Billy Tannery, la conceria social, raddoppia col crowdfunding

In un soffio. La raccolta fondi ha impiegato appena 6 ore per raggiungere la quota di 12.000 sterline (poco meno di 14.000 euro), l’obiettivo minimo stabilito. Nel momento in cui si scrive, ha raggiunto contributi per un totale di poco meno di 18.000 sterline da parte di 76 micro-investitori. Billy Tannery, micro-conceria inglese (sede nel Leicestershire), potrà dare vita alla sua collezione di articoli di pelletteria. La campagna di crowdfunding lanciata il 24 maggio sull’apposita piattaforma Kickstarter è andata alla grandissima. Così come era andata bene, lo scorso autunno, quella che ha permesso alla conceria social specializzata in pelli ovicaprine di aprire i battenti. Un’azienda social, che ha ricevuto il plauso della UK Leather Federation per la sua intraprendenza.