La conceria e il suo fabbisogno innovativo: la Stazione Sperimentale lancia il RaID to 4.0

Sono le stesse concerie e aziende dell’area pelle a dire di che cosa ha bisogno la filiera in termini di innovazione per lo sprint verso l’industria 4.0. Come? Rispondendo all’avviso pubblico di “RaID to 4.0 – Research and Innovation Driving for Leather and Fashion Industry”, programma promosso dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP) per effettuare un’analisi a tutto tondo (dalla lavorazione della pelle ai macchinari) del fabbisogno di innovazione del settore. E per poter raccogliere, inoltre, le proposte di sviluppo delle imprese conciarie e di quelle dei settori di destinazione (abbigliamento, automotive, calzatura, pelletteria, arredamento, moda). “Il programma, che fa parte della strategia di rilancio di SSIP, si integra con un avviso a università e centri di ricerca – commenta Edoardo Imperiale, direttore generale della Stazione Sperimentale – per individuare linee di ricerca che l’ente può anche considerare di finanziare, se utili alle imprese del settore. Il programma serve anche a intercettare le opportunità del piano nazionale Industria 4.0 varato dal ministro Calenda”. L’avviso pubblico del programma Raid to 4.0 è consultabile sul portale istituzionale di SSIP.