La conceria USA Townsend (150 dipendenti) pensa in grande: nuove assunzioni per fornire imbottito e automotive

Cerca addetti per la produzione, persone con competenze informatiche cui sarà fornita in azienda, con esperienze di lavoro in ogni settore, la formazione conciaria, e addetti per l’amministrazione. La conceria statunitense Townsend Leather, specialista in pelle per imbottiti, cerca nuovo personale. E lo fa con un form online che permette a tutti di candidarsi presso l’azienda di Albany (New York). Con 150 dipendenti, Townsend fornisce imprese dell’arredo, del contract, dell’auto e dell’aeronautica.