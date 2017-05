Lineapelle, il viaggio delle tendenze per l’inverno 18/19 continua: Oggi presentazione a Solofra

Prima Milano. Poi San Miniato. Infine (per ora) Solofra dove oggi, presso il Palace Hotel, si è svolta la presentazione delle tendenze per la stagione autunnale-inverno 18/19 sviluppate dal Comitato Moda Lineapelle. Il filo rosso è la pulizia che si traduce in eleganza, con la qualità come elemento imprescindibile di ogni scelta, idea, sviluppo creativo. La pelle continuerà il suo percorso di esaltazione della morbidezza e della naturalità, lavorando su grane sottili, classicità e lucidità vintage, ma anche su aspetti vissuti che ne fanno emergere le caratteristiche più insite nel suo DNA. Le armonie dei colori utilizzeranno “i toni neutri caldi e naturali come dei nuovi pastello”. Il dado stilistico è tratto.