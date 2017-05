LVMH Métiers d’Art. Conclusa l’esperienza della scultrice Amandine Guruceaga tra i bottali spagnoli di Riba Guixà

Arte e conceria. La scultrice francese Amandine Guruceaga ha completato il suo periodo d’immersione “nella pelle” presso la conceria spagnola Riba Guixà, che fa parte del gruppo LVMH, promotore del progetto artistico. A partire dallo scorso gennaio, Guruceaga ha studiato i materiali e le loro possibili applicazioni in campo artistico all’interno del progetto “LVMH Métiers d’Art”, lanciato nel 2016 con la collaborazione tra l’artista francese Thomas Mailaender e la conceria Roux di Romans-sur-Isère, paese francese a 500 chilometri da Parigi. Utilizzando la pelle d’agnello lavorata da Riba Guixà, Guruceaga ha realizzato 15 opere e pubblicato un libro sulla propria esperienza all’interno dell’azienda, consentendo inoltre alla conceria di testare l’utilizzo dei prodotti in altri campi. “Questa collaborazione è stata estremamente stimolante – spiega la scultrice -. Da un lato gli artigiani hanno condiviso con me la loro esperienza nel lavorare un materiale per loro molto familiare, mentre io sono stata in grado di suggerire loro diversi modi per utilizzare le macchine che solitamente usano”. (art)