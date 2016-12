Ordina bovine pieno fiore, gli arrivano bufali di bassa qualità. Salottificio USA denuncia una conceria cinese per frode

Standard Furniture Manufacturing Co, salottificio statunitense, ha denunciato la conceria cinese LF Products PTE LTD (Li & Fung) per infrazione contrattuale, negligenza e frode. L’accusa è relativa a una fornitura di pellami per una collezione di divani e sedie lanciata nell’ottobre 2015 (Magnolia Home by Joanna and Chip Gaines). Cinque mesi dopo la firma del contratto che imponeva all’azienda cinese la fornitura di “pelli bovine pieno fiore”, Standard avrebbe riscontrato che il 90% della fornitura era invece costituito da pelli di bufalo, “economiche e di qualità inaccettabile per la nostra proposta, con una sostanziale e non concordata differenza di colori”. Standard chiede a una Corte Distrettuale californiana un risarcimento pari a 650 mila dollari e danni per due milioni di dollari. (pt)