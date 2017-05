Il patriottismo funziona: la storia di Roma Industries, la conceria USA “salvata” dalla start up di Detroit

“Senza dubbio, la partnership con Shinola ha salvato la nostra azienda. Prima di adottare accorgimenti tecnici, mi chiamano per essere sicuri che non incideranno sul numero di addetti di cui abbiamo bisogno”. Roma Industries è una conceria con sede in Florida che fino a qualche tempo fa non se la passava benissimo. Shinola, invece, è un start up di Detroit che produce orologi di alto di gamma e articoli di pelletteria: fondata nel 2013, al termine del primo anno di attività ha superato il giro d’affari di 60 milioni di dollari e oggi impiega 600 dipendenti. Il virgolettato citato in attacco lo ha rilasciato al Financial Times Paul Horowitz: il presidente di Roma Industries non nasconde che senza l’avvento di Shinola per la sua azienda il fallimento era un’opzione concreta. Per Shinola, che collabora con concerie in tutti gli States garantendo risorse per personale e macchinari, il rapporto con Roma Industries non è un’eccezione. “La prima cosa che creiamo è lavoro”, commenta con FT il vicepresidente Jacques Panis. Il patriottismo (a volte) funziona.