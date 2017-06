Primo trimestre 2017: la concia italiana vede qualche segnale di miglioramento

Qualche schiarita all’orizzonte per la concia italiana. I dati congiunturali sul primo trimestre 2017 (disponibili online al sito lineapelle-fair.it) secondo il Servizio Economico di Lineapelle sono “più soddisfacenti del previsto”. Allo stesso tempo si può sostenere “un cauto ottimismo” per i risultati del secondo trimestre. Mentre l’automotive si conferma un settore vivace e la pelletteria dà segnali di ripresa, il segmento del lusso procede ancora “a singhiozzo”. Entrando nel dettaglio degli indici di fatturato, a registrare la migliore performance sono le pelli di bovino medio-grande, in crescita del +5% su base annua. Non altrettanto bene vanno le bovine piccole, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono in leggera flessione le ovicaprine (-1%), penalizzate dal rallentamento della capra (-7%) a fronte della stabilità delle ovine.