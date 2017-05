A Santa Croce il 4° Memorial Endro Lupi, trofeo calcistico Cuoiopelli in ricordo del presidente conciatore

Sabato 13 maggio lo Stadio Comunale L. Masini di Santa Croce sull’Arno sventolerà le bandiere biancorosse in onore di Endro Lupi, storico presidente della società calcistica di casa, il Cuoiopelli, nonché conosciutissimo imprenditore dell’industria conciaria, per molti anni alla guida della conceria BCN. A 15 anni dalla sua scomparsa, il celebre conciatore e amante del pallone viene ricordato con un trofeo di calcio giovanile che vede scendere in campo i team under 17 del Cuoiopelli, della Juventus e dell’Empoli Calcio. Il “Memorial Endro Lupi” è un appuntamento che si ripete per la quarta edizione, con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno, per celebrare la memoria di Lupi con un evento sportivo dedicato ai giovani. “Vogliamo che questa iniziativa possa essere un’occasione per promuovere lo sport giovanile a Santa Croce sull’Arno e per ricordare il valore del Cuoiopelli e il forte legame che unisce da sempre questa squadra alla conceria”, ha commentato Roberto Lupi, figlio di Endro, che insieme al fratello Renzo è oggi titolare della BCN. L’azienda sostiene come sponsor la società di calcio santacrocese, oggi nel campionato di Eccellenza. “Ci auguriamo che quella di sabato sia una bella giornata di sport – ha aggiunto Lupi -. Cuoiopelli juniores quest’anno ha vinto il campionato”. Il trofeo di sabato prevede un biglietto d’ingresso di 5 euro, mentre l’accesso allo stadio gratuito per i minori di 14 anni. (mvg)