Santa Croce: Alessandro Francioni eletto presidente di Assoconciatori

Alessandro Francioni, titolare della conceria Sanlorenzo, è il nuovo presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno. Classe 1946, Francioni ha già assunto la presidenza in passato e subentra a Franco Donati. Il suo insediamento è stato ufficializzato ieri, insieme al rinnovo del CdA. “Vogliamo continuare il lavoro fatto con costanza in questi anni su più fronti nell’interesse del comparto – ha dichiarato Francioni -: dall’Accordo di Programma che ci ha visto registrare i primi importanti risultati sino alla valorizzazione della qualità complessiva del lavoro dei nostri imprenditori, dalle attività di ricerca e formazione alle iniziative per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto l’eccellenza di questo distretto conciario. In un percorso corale in cui sono fondamentali l’apporto di tutti i conciatori e il dialogo costante con i rappresentanti dell’amministrazione e dell’intero tessuto socio-economico”.