Santa Croce, incendio alla conceria Fenix, vicino a Poteco. Lunedì scontro tra due camion, uno carico di pellame

Fiamme ieri pomeriggio alla conceria Fenix di Santa Croce sull’Arno. Tutto si è risolto velocemente, senza danni gravi o feriti. L’incendio si è generato poco prima delle 17 in un impianto di verniciatura dell’azienda, a pochi passi da Poteco (Polo Tecnologico Conciario). Il tutto è partito dalla ventola di aspirazione di una spruzzatrice, senza coinvolgere altre aree dello stabilimento. I dipendenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la bonifica e le verifiche del caso. Sempre a Santa Croce, lunedì 6 febbraio era avvenuto uno scontro tra due camion, uno dei quali carico di pellami che, intorno alle 9.30, non si sarebbe fermato a uno stop, andando a urtare un altro camion. Nello scontro, quest’ultimo ha sfondato il muro di cinta di una casa, fermandosi nel giardino.