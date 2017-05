Tutto sulla tracciabilità delle pelli: appuntamento il 19 giugno a Solofra per il workshop organizzato da ICEC

Il tema è di quelli che per le imprese dell’area pelle, concerie e utilizzatori finali, hanno grande importanza: la tracciabilità della materia prima. Ed è proprio su questo argomento che ICEC, l’Istituto di Certificazione della Qualità per l’Area Pelle, dedica un workshop a Solofra il prossimo 19 giugno. Dalle 16:30 alle 19:00, presso il Solofra Palace Hotel, spazio a un seminario che prevede testimonianze di ICEC e di aziende della filiera. Prima ICEC presenterà i propri servizi in materia di sostenibilità e di necessità di qualifica della filiera, passando poi ai temi della tracciabilità delle pelli (ICEC TS410/412) e dei manufatti in pelle (ICEC TS414). In seconda battuta verranno i contribuiti di Bottega Veneta, con il caso delle borse Cabat, e le concerie Russo di Casandrino, Deviconcia e Vignola Nobile. Non solo Solofra: ICEC ha in programma l’organizzazione di ulteriori incontri sul tema anche negli altri distretti della concia. Per informazioni sull’appuntamento del 19 giugno scrivere a: icec@icec.it