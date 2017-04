Corri su Facebook e scegli lo scatto che ti piace di più: c’è tempo fino al 5 maggio per votare al concorso fotografico di Leather is my Job

È tempo di dire la propria. “People at work in tanneries”, il concorso fotografico indetto da “Leather is my Job”, entra nella fase del voto. C’è tempo fino al 5 maggio per collegarsi alla pagina Facebook del progetto di Cotance e industriAll e selezionare con un like il proprio scatto preferito. Spirito del concorso è invogliare gli addetti delle concerie a immortalare con un’immagine lo spirito del proprio mestiere così da raccontarlo al grande pubblico. Il vincitore sarà premiato il prossimo 8 giugno a Igualada (Spagna).