Giovani designer si mettono alla prova in Toscana: Think Shoes! li sfida sulle scarpe, Craft The Leather sulla pelle al vegetale

Spazio ai giovani per far crescere le nuove generazioni di designer nel segno della pelle. In Toscana sono due le iniziative che mirano a questo obiettivo comune: la prima è il contest “Think Shoes!” ideato da Cuoio di Toscana e Istituto Marangoni, in collaborazione con Toscana Manifatture, finalizzato alla realizzazione di una capsule collection di scarpe innovativa che sarà presentata al prossimo Pitti Immagine a giugno. A sfidarsi nell’ideazione di scarpe che puntano sul comfort del cuoio, con un tocco di creatività̀ e innovazione, sono gli studenti dell’Istituto Marangoni di Firenze e Milano. La seconda iniziativa, ormai giunta alla sesta edizione, è il concorso internazionale per giovani designer “Craft The Leather”, organizzato dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Al progetto di formazione partecipano quest’anno 10 aspiranti stilisti provenienti da 10 tra le più̀ prestigiose scuole di moda e design del mondo: Giappone, Spagna, USA, Germania, Regno Unito, Danimarca. Il progetto si articolerà̀ principalmente in due fasi: il workshop formativo, che si tiene nella settimana dal 7 al 13 maggio 2017 a Ponte a Egola (San Miniato), ed il concorso finale delle opere in pelle conciata al vegetale realizzate dagli studenti, che si terrà il prossimo inverno. (mvg)