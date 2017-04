“Le belle lettere della pelle 2017”: la scuola elementare di Castelfranco di Sotto vince il concorso UNIC

Una grande festa ha chiuso oggi, la quarta edizione del concorso “Le belle lettere della pelle”, iniziativa promossa da UNIC nel distretto conciario toscano che coinvolge i bambini delle scuole elementari. Questa mattina, al Supercinema Lami di Santa Croce sull’Arno, 180 alunni erano presenti alla premiazione finale. 32 le opere in gara, realizzate da 8 sezioni delle scuole Carducci di Santa Croce sull’Arno, Galilei di Ponte a Egola (San Miniato) e Guerrazzi di Castelfranco di Sotto, scuola che, grazie al lavoro dei bambini di 5aD, si aggiudica il primo premio, raccogliendo 390 like sulla pagina Facebook aperta da UNIC per l’occasione. Tema del progetto “La Pelle e la Conceria”: i bambini dovevano creare dei messaggi “scritti” utilizzando un supporto in cuoio sul quale disporre letterine fustellate in pelle. La premiazione è stata l’occasione per mostrare ai ragazzi un documentario sulla nascita della scrittura (estratto da una puntata del programma tv Ulisse) e proiettare lo short movie ‘I Come From’, prodotto da Lineapelle. Presenti, oltre alle scuole, anche i rappresentanti delle istituzioni locali.