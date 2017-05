ReShoes premia il Mocassino 2.0: il concorso per giovani designer porta il vincitore al theMicam

ReShoes, 60 opere iscritte, 10 finalisti selezionati, 3 giorni di workshop e prototipazione rapida e 2 designers vincitori: Giovanni Crescenzi con Mocassino 2.0 e Claudia Imperatore con Under Construction. Sono i numeri riassuntivi del contest per giovani designer ideato da Giuseppe “Japis” Rivello e promosso dal brand Patrizio Dolci, prodotto da Confort Shoes di Caselle in Pittari (Salerno), in collaborazione con 3DItaly, AtomLab e Ultimaker. “Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione, in particolare dell’interazione tra le aziende promotrici del contest e del coinvolgimento dei ragazzi e degli artigiani” ci ha detto Giuseppe Rivello. “Stiamo pensando già alla prossima edizione. Vogliamo ampliarla a livello internazionale, migliorare la prototipazione delle idee e puntare su una maggiore immersione dei partecipanti ai due mondi che abbiamo unito, quello artigiano e quello della digital fabrication”. Il progetto che secondo la giuria è riuscito meglio in questa unione è quello di Giovanni Crescenzi. Il suo Mocassino 2.0 verrà inserito nella collezione di Patrizio Dolci e presentato alla prossima edizione del theMicam mentre Atom si occuperà della proposta di Claudia Imperatore. “Concorso replicabile in altri settori e in altri territori? Sì a patto che chi organizza si apra all’esterno” conclude Rivello. (mv)