Cinesi clonano Burberry a Sesto Fiorentino: sequestrati 100.000 euro di borse e portafogli fake

Ieri nella zona industriale dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino, i Carabinieri hanno effettuato un maxisequestro di borse e altri prodotti di pelletteria per un valore di circa 100.000 euro in un capannone gestito da cinesi. La merce riproduceva illegalmente la tipica trama del noto marchio Burberry. Si tratta di 10.000 pezzi fake, tra borse e portafogli, ritrovati all’interno di circa 300 scatoloni e molto probabilmente destinati al mercato fiorentino. In attesa di altri accertamenti, è stato sequestrato anche il capannone.