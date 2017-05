Mezzo milione di Adidas e Nike false: in Cina il più grande sequestro di sneaker della storia

Cina, mega sequestro di sneaker fake: la Polizia ne intercetta oltre mezzo milione di paia. Secondo i mass media locali, si tratta del maggiore sequestro di calzature contraffatte mai realizzato dalla Polizia. Nella città di Bengbu (provincia orientale dello Anhui) gli agenti -dopo un mese di indagini, intercettazioni e appostamenti- sono riusciti a sequestrare oltre 500.000 paia di sneaker fake; simili alle sneaker dei brand più famosi come Nike e Adidas, le scarpe contraffatte erano realizzate con materiali di infima qualità dal valore di circa 20 yuan (2,6 euro) ciascuna, mentre venivano vendute al dettaglio a non meno di 100 yuan (13 euro). Le scarpe, aventi un controvalore totale stimato pari a oltre 600 milioni di yuan (più di 78,1 milioni di euro), erano dirette all’export verso i Paesi dell’Africa e del Medio Oriente. Sulle scarpe contraffatte appariva l’indicazione made in Malaysia o made in Vietnam, mentre erano tutte prodotte a Bengbu o in città vicine. La ditta produttrice, fondata nel 2012, si chiamava Jinfeng, il cui responsabile era il signor Dai, già condannato a 2 anni di carcere nel 2008 per aver contraffatto scarpe, e che ora finirà sicuramente di nuovo dietro le sbarre.