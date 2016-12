Ma quale affare? Il 23% dei clienti del falso non sa che sta comprando merce contraffatta

Più che un affare, una truffa. Un compratore su quattro di prodotti contraffatti al momento dell’acquisto non si rende conto di comprare un fake. I più ingenui sono i Millennial: la fascia d’età che più spesso casca nella rete dei falsari è quella compresa tra i 18 e i 34 anni. Il risultato è che, in vista del Natale, il 51% delle persone teme di acquistare online un bene contraffatto. Sono i numeri che saltano fuori dall’indagine su oltre 3.000 persone da Europa e Nord America condotto da MarkMonitor, società di analisi e sicurezza online per i brand. Il paradosso è che le principali conseguenze negative vanno proprio a discapito delle aziende già vittime di contraffazione. Secondo l’85% degli intervistati i brand non fanno abbastanza per contrastare il mercato del falso, mentre il 71% del campione per la disavventura ha perso stima anche nel marchio originale e il 12% dichiara che non comprerà più prodotti della maison. Insomma, i brand sono ritenuti comunque corresponsabili. Questo spiega perché Ugg (gruppo Decker), per combattere il fenomeno della contraffazione, abbia deciso di divulgare un manualetto per i consumatori. Le indicazioni contenute nel volume di primo acchito sembrano banali (ad esempio: occhio al sito dal quale si effettua l’acquisto), ma alla luce del report MarkMonitor non lo sono. Da Ugg battono sulla questione del prezzo: se è incredibilmente conveniente, non è un affare, ma una truffa. Appunto. (rp)