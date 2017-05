Carismi, il bilancio 2016 chiude con un buco di 46,9 milioni. Aumento di capitale in vista

Mentre per la Cassa di Risparmio di San Miniato sono in corso le attività di due diligence per l’esclusiva concessa a Crédit Agricole Cariparma (fino al 15 luglio) a seguito della manifestazione di interesse del gruppo francese nella ricapitalizzazione della banca toscana, il board ha approvato il progetto di bilancio 2016 con risultato in perdita di cassa per 46,9 milioni euro. Ha quindi convocato l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, quest’ultima per conferire delega al board stesso per un aumento di capitale scindibile per un importo massimo di 250 milioni di euro. Come spiega una nota della banca, il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, considerata l’operazione avviata con Crédit Agricole Cariparma. “Il risultato in perdita della Cassa di 46,9 milioni di euro – commentano da Carismi – registra le difficoltà incontrate nel contesto operativo caratterizzato dal livello dei tassi di interesse stagnante e sui minimi storici, dalla congiuntura economica ancora debole, dal livello di crediti non perfoming, dall’impatto mediatico sulla clientela della risoluzione di quattro intermediari”. In particolare per la Banca ha inciso la carenza di capitale e la conseguente necessità di monitorare i rischi creditizi, affinando le tecniche di seguimento di Rwa (Risk Weighted Assets) e gestendo con attenzione gli utilizzi degli affidamenti evitando ripercussioni indesiderate sui clienti. Considerate le difficoltà dell’ultimo anno, la banca sottolinea nella nota diffusa anche una serie di dati positivi: crescita del numero dei clienti (+1%), dei mutui ipotecari erogati (+43%), del credito al consumo (+9,7%), dell’utilizzo dei canali a distanza internet banking (+7,8%), del numero delle carte di credito e debito (+5,2%), del canale on-line a marchio BancadinAmica. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata per il 29 giugno 2017 in prima convocazione e per il 18 luglio 2017 in seconda convocazione. (mvg)