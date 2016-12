IL 2016 STA FINENDO, NOI VE LO RACCONTIAMO MESE PER MESE Giugno: YSL approda nel Brenta, Expo Riva in leggero calo. Partono i lavori del CLEAR, in vendita il 60% di Baldinini

Assocalzaturifici, 2015: produzione giù, export in crescita, mercato italiano male, Russia punitiva. YSL posa la prima pietra della fabbrica in Riviera del Brenta. Calma piatta a Shoes&Leather Ghuangzhou, poche sorprese a FFNANY New York. S’inceppa la calzatura spagnola, quella portoghese vola. Parte il CLEAR (Confidence in Leather Analysis Results), promosso da UNIC “per fare chiarezza sulle analisi chimiche relative alle pelli”. Expo Riva Schuh in leggero calo. In vendita il 60% di Baldinini: l’imprenditore (40%) dice: “Solo un pazzo lo acquisterebbe”. A novembre annuncia: “Me lo compro io”. Londra vota “sì” alla Brexit. DMD Solofra acquisisce lo stabilimento Albatros. Assemblea UNIC: richiamo a “unità e dialogo di tutta la filiera”, bilancio 2015 “in calo limitato: -2%”. Le macchine di ASSOMAC, invece, chiudono il 2015 “in leggera crescita”. Mifur e Mipap si fondono: nasce The One Milano.