IL 2016 STA FINENDO, NOI VE LO RACCONTIAMO MESE PER MESE Luglio: bene Anteprima. Chanel compra la conceria Richard, Codyeco acquisisce Kemiter. 25 esuberi per TheBridge

Anteprima by Lineapelle in gran spolvero: conferma il momento di (faticosa) transizione del lusso, ma offre al mercato una salutare iniezione di creatività. Pochi giorni dopo, LP London ribadisce il concetto: vivacità e progettualità, nonostante l’incertezza legata a Brexit. Stesso trend positivo a LP New York. AIMPES segnala che, dopo “un 2015 positivo, ma calante nei suoi ultimi 4 mesi, il primo trimestre 2016 si è aperto in flessione, seppur lieve”. Annarita Pilotti, presidente Assocalzaturifici, lancia l’allarme dopo una tragica ondata di suicidi nelle Marche: “La crisi ci sta mettendo in ginocchio: uniamo le forze”. Chanel, dopo Bodin Joyeux, rileva la conceria Richard di Millau, e un suo terzista, Maroquinerie Thomas, si annette il 35 della pelletteria toscana B&G. Codyeco, azienda chimica toscana, acquista il 100% di Kemiter. The Bridge annuncia 25 esuberi. Edizione preoccupante di GDS. Lineapelle chiude il contezioso con BolognaFiere.