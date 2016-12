IL 2016 STA FINENDO, NOI VE LO RACCONTIAMO MESE PER MESE Maggio: l’uomo a Milano perde i pezzi, la crisi di Pakerson e quella di Burberry. Il crollo del macello brasiliano e molto altro

Tiene banco il dibattito sulla fashion week maschile di giugno, che perde 8 nomi eccellenti e punta sugli emergenti. Ad Arzignano, Rino Mastrotto Group inaugura l’impianto di cogenerazione a motore endotermico, tecnologia di risparmio energetico e contenimento delle emissioni, adottata anche da Russo di Casandrino. Il calzaturificio Pakerson entra in crisi: fatturato dimezzato, nuova ragione sociale (3D Feet) e riorganizzazione per <mantenere buona parte della forza lavoro>. Chanel riallinea i prezzi in Cina. Scoppia il caso Burberry: crollano i conti e la leadership di Christopher (ceo e direttore creativo) è messa in discussione. A metà 2017 sarà affiancato dall’ad uscente di Cèline, l’italiano (con origini “conciarie”) Marco Gobbetti. Fallisce Kickers, mentre calzaturificio Asso compra il marchio Balducci e lo produce nelle Marche. Atom (macchine per calzatura), dopo Main Group, acquisisce anche Molina e Bianchi. Crolla il macello brasiliano.