Alle italiane la scarpa piace mobile: oltre il 70% degli acquisti da smartphone e tablet riguarda le calzature

Il 70% degli acquisti effettuati da dispositivi mobili delle donne italiane si concentra sulle calzature. A renderlo noto è un’indagine svolta da Vente-privee e Privalia sull’utilizzo dei dispositivi mobili in relazione agli acquisti online. Secondo lo studio, nel 2016 gli acquisti online in mobilità si sono concentrati su sneaker e stivaletti. I tacchi alti sono invece l’oggetto dei desideri del 27% delle italiane, anche se il 73% non opta per soluzioni superiori ai 5 centimetri. L’indagine rivela inoltre che le clienti italiane sono disposte a osare un po’ di più con i prezzi, spendendo in media il 15% in più rispetto alle donne del resto d’Europa. Ma le vetrine di scarpe online non attirano solo gli sguardi femminili. Il rapporto testimonia infatti che il numero di uomini che compie acquisti online è in crescita e la spesa per le calzature rappresenta ormai il 50% delle compere attraverso dispositivi mobili. (art)