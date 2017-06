Capsule collection e capi in edizione limitata: ha aperto 24sevres.com, il portale e-commerce di LVMH

È arrivato il taglio del nastro digitale per 24sevres.com, il portale e-commerce nuovo di zecca del gruppo LVMH. Certo, per il gruppo della famiglia Arnault il primo tentativo di sbarco nel retail virtuale (anno 2000, progetto eLuxury) non è andato bene. Ma oggi la holding francese è convinta di poter fare meglio: “Pensiamo sia venuto il momento di portare le nostre competenze nel visual merchandising dall’offline all’online” è il commento con Financial Times di Ian Rogers, Chief Digital Officer di LVMH. Per celebrare l’inaugurazione, 24sevres.com comprende nel catalogo capsule collection realizzate con 68 griffe internazionali e 77 capi in edizione limitata.