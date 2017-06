In Cina l’e-commerce fattura 395 miliardi di euro in 6 mesi: scarpe e accessori tra i prodotti più richiesti

Secondo quanto reso noto dalla cinese National Academy of Economic Strategy, nei 6 mesi tra dicembre 2016 e maggio 2017 gli acquisti compiuti online da cittadini cinesi hanno toccato per la prima volta il valore di 3 trilioni di yuan, pari a 394,7 miliardi di euro. Nel solo mese di maggio, il totale di quanto acquistato via web in Cina è stato pari a oltre 1,4 trilioni di yuan, oltre il doppio di quanto realizzato nello stesso mese negli USA. Tra gli articoli che sono andati per la maggiore, figurano anche scarpe, accessori e borse. Lo studio rivela che, nonostante la maggior parte degli ordini venga compiuto nelle città più grandi, stanno aumentando velocemente anche gli acquisti realizzati nelle aree rurali. Nel frattempo, Jack Ma, fondatore del gruppo Alibaba, in questi giorni a Detroit per la conferenza Gateway 2017 organizzata dallo stesso Alibaba, ha fatto sapere che il suo gruppo punta ad intensificare la cooperazione Cina-USA, vendendo in Cina più articoli (scarpe incluse) prodotti negli States. Ma confida di poter creare un milione di nuovi posti di lavoro negli USA in aziende medio-piccole entro i prossimi 5 anni. Secondo Ma, negli ultimi 20 anni la globalizzazione dell’economia ha aiutato soprattutto le aziende maggiori, mentre da oggi e per i prossimi 30 anni la globalizzazione con la crescita dell’e-commerce favorirà le aziende più piccole, incluso il singolo artigiano che sul web offre prodotti di alta qualità, richiestissimi dai cinesi più abbienti. (ap)