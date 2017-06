E-commerce: Amazon ingaggia un’ex Ralph Lauren per la divisione Fashion, Luisaviaroma vara il co-branding, gli arabi accelerano

L’e-commerce è come l’universo: in espansione. Mentre il titolo Amazon supera per la prima volta la quotazione superiore ai 1000 dollari, Jeff Bezos ha trovato l’erede di Cathy Beaudoin (diretta, pare, al management del portale LVMH) per la guida della divisione Fashion: si tratta di Christine Beauchamp (nella foto), ex global brand president per Ralph Lauren. I concorrenti di tutti i segmenti, intanto, non stanno a guardare. Il magnate arabo Mohamed Alabbar, alla guida del colosso Emaar Properties (cui fa capo il Dubai Mall) accelera sul progetto di un portale e-commerce per i Paesi del Golfo. La sua holding, con un’operazione da circa 135 milioni di euro, ha rilevato il 51% della proprietà del portale digitale tedesco Namshi (che in passato ha propiziato il lancio di Zalando). In Italia, infine, mentre già da Ynap hanno dichiarato di star lavorando a un privat label, Luisaviaroma, boutique fiorentina di lusso e portale e-commerce per l’alto di gamma, si accinge a presentare durante il Pitti Uomo il progetto di co-branding Lvr editions con designer e stilisti emergenti.