Fake online: Louis Vuitton stende Amazon nel primo round legale. Bloccati 30 portali che vendevano falsi della griffe

Louis Vuitton contro Amazon: i francesi vincono il primo round. Un giudice della Florida ha sospeso l’attività di circa 30 operatori online attivi sulla piattaforma del noto portale di e-commerce fino a quando la causa non sarà conclusa. Il valore del credito totale potrebbe ammontare a sessanta milioni di dollari, corrispondenti a due milioni di dollari per ciascun operatore. Secondo la maison, i venditori hanno sede al di fuori degli Stati Uniti e hanno fornito ad Amazon informazioni false o fuorvianti per restare anonimi, allo scopo di dedicarsi ad attività illegali di contraffazione. Gli stessi venditori avrebbero svolto attività di web marketing e search engine optimization per indirizzare i consumatori online sui siti dove vendevano accessori fake griffati Louis Vuitton. (mv)