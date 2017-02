Fendi punta sui giovanissimi: ecco la maxi piattaforma digital fatta dai Millennials per i Millennials

Come si fa a calamitare i Millennials verso il lusso? Niente di meglio che il linguaggio digitale parlato da chi ha la stessa età. È con questa strategia che Fendi si appresta a lanciare un progetto di comunicazione a 360 gradi, pensato per veicolare alle giovani generazioni i valori e il DNA della maison attraverso gli strumenti dell’online, ma anche con iniziative off-line dedicate. Lunedì 6 febbraio, all’indirizzo www.fisfor.fendi.com, partirà la piattaforma digital creata e dedicata ai Millennials battezzata F is for… Il contenitore sarà gestito da un team di giovanissimi e offrirà contenuti esclusivi e autoprodotti: editoriali scattati ad hoc (esclusivamente con iPhone 7), suggerimenti di location e ospiti speciali, ispirazioni musicali e artistiche a partire da Roma, la città di Fendi. Il primo evento (non virtuale) che inaugurerà il progetto è fissato per il 10 febbraio a New York, durante le giornate della New York Fashion Week. La griffe del gruppo LVMH ha appena chiuso il 2016 a quota 1 miliardo di euro di ricavi e non si vuole certo fermare qui. Le nuove generazioni rappresentano il target del futuro. (mvg)