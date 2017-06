L’e-commerce di lusso corre: Farfetch anticipa l’IPO a New York, Luisaviaroma vara 12 capsule in 12 mesi

Aspettatevi novità a breve. Farfetch, portale e-commerce di lusso, starebbe premendo sul pedale dell’acceleratore per anticipare i tempi dell’IPO a New York. Secondo indiscrezioni raccolte da Skynews la società fondata dal portoghese José Neves, 800 milioni di dollari di ricavi nel 2016 (+60% rispetto all’anno precedente), starebbe studiando con alcune banche d’investimento lo sbarco a Wall Street entro i prossimi 18 mesi, con una quotazione iniziale di 5 miliardi di dollari, anziché gli 1,5 fin qui ipotizzati. Gli e-tailer di alto di gamma non possono rimanere con le mani in mano. E così, mentre il gruppo LVMH ha alzato il sipario sul proprio portale 24sevres.com, Luisaviaroma lancia un programma di co-branding ad ampio respiro, Lvr Editions. Dal 16 giugno e per 12 mesi, il portale toscano presenterà capsule collection realizzate in collaborazione con brand e designer. Il primo appuntamento è con Sergio Rossi (nella foto le calzature in nuance Bloody Mary realizzate per l’occasione).