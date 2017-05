Chi ne può fare a meno, chi ci crea un mondo di valori e chi prova a dominarlo: l’e-luxury secondo Chanel, Gucci e LVMH

La voce fuori dal coro è quella di Bruno Pavlovsky. Per il retail della moda in generale, e del lusso in particolare, il digitale non è più un ingombrante fattore esterno con cui dover fare i conti: è un elemento strategico connaturato al business. Il presidente Moda di Chanel, invece, si tira fuori dalla bagarre. Intervistato a margine della presentazione della collezione Cruise della sua griffe, Pavlovsky ha spiegato che “l’esperienza del brand è in boutique. È dove noi vogliamo che i nostri clienti esistenti e quelli futuri sperimentino il marchio – riporta Fashion Network –. Non sono sicuro che si possa capire tutto attraverso uno schermo”. Insomma, per Chanel non solo il business online non è poi così utile, ma non partecipa neanche alla creazione del valore. Di tutto altro avviso è Marco Bizzarri, ceo di Gucci. Partecipando al convegno di Confindustria Esportare la Dolce Vita, il manager del gruppo Kering ha detto chiaro e tondo che il web per il lusso è un’opportunità: “Nel negozio fisico facciamo sentire l’odore della pelle, online creiamo contenuti, raccontiamo storie. La nostra qualità è un dato, la vera sfida è generare emozione e la rete ci permette di farlo”. Il digitale permette a Gucci di creare il mondo che poi accalappia e conquista il pubblico. Funziona a tal punto che “per il modo in cui siamo esposti e visibili online e sui social – aggiunge Bizzarri – e i nostri negozi farebbero lo stesso fatturato anche se fossero di meno”. Dal momento che per il lusso l’e-commerce non è solo filosofia, ma soprattutto un modo di fare affari, c’è chi bada al sodo. Si avvicina il momento dell’esordio di 24 Sèvres, il super-portale di LVMH. Il gruppo francese, con un’offerta di oltre 150 griffe e una rete distributiva in più di 70 Paesi, lancia il guanto della sfida agli e-tailer di alta gamma già operativi.