Nella partita digitale Hermès gioca carte pesanti: “Online il prossimo grande investimento”, dice Dumas

Aspettiamoci novità. Al tavolo del digitale, frontiera dove ogni griffe (lo abbiamo visto con Gucci, Chanel e LVMH) gioca le sue carte, sta per sedersi Hermès. Lo ha detto dal palco del convegno Business of Luxury, organizzato a Lisbona (14-16 maggio) da Financial Times, il ceo Axel Dumas (nella foto). Le vendite like for like della griffe nel primo trimestre 2017 sono cresciute dell’11,2% (1,3 miliardi di euro) ed “Hermès ha assunto un modello che richiede la crescita – sono le sue parole –. Entro la fine dell’anno il prossimo grande investimento è nel digitale”. La parola d’ordine, of course, è lusso, che “non si innesca sull’idea di creare scarsità – continua Dumas –: i nostri prezzi sono basati sui costi di produzione, non sulla desiderabilità”. (foto da financialtimes.com)