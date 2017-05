Si dimette dopo aver trasformato Amazon in un colosso della moda, è lei il ceo del prossimo super-portale LVMH?

A partire dal 2008 è stata l’artefice dello sbarco di Amazon, colosso statunitense dell’e-commerce, nel mondo del retail moda. Oggi spicca il volo per planare, a quanto si dice, nell’industria del lusso. Cathy Beaudoin ha rassegnato la scorsa settimana le dimissioni da presidente della divisione Fashion di Amazon. Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, rilancia oggi un retroscena. Pare che l’ormai ex manager del gruppo fondato da Jeff Bezos sia la principale candidata a guidare il super-portale digitale al varo di LVMH, il sito che commercializzerà i prodotti di tutti i brand gestiti dal conglomerato francese dell’alto di gamma (Louis Vuitton e Fendi, per citarne un paio). Il condizionale è d’obbligo. Ma Beaudoin il pedigree per far spiccare il volo a un portale e-commerce ce l’ha, eccome.